Количество специалистов технической направленности будет увеличено – Ерлан Карин

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак».

В целях реализации поручения главы государства в рамках программы «Болашак» приоритетными станут технические специальности. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений, – говорится в сообщении.

Утверждены категории работников для прохождения стажировок на 2022 год:

инженерно-технические работники,

медицинские служащие,

работники сферы культуры, туризма и спорта,

сотрудники средств массовой информации,

работники сферы АПК, государственные служащие,

ученые, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации программы «Болашак».

11 января на заседании Мажилиса Парламента президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов».

Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, «нам всем нужно изменить взгляд на образование».

Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников. Касым-Жомарт Токаев

21 января на встрече с казахстанскими бизнесменами глава государства отметил, что вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, крупный бизнес мог бы взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские.

29 января президент сообщил, что российское образование очень хорошее, особенно техническое.

Это общеизвестный факт. Конечно, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же направлять на учебу в Россию, потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, первое. Второе, коль скоро мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России. Касым-Жомарт Токаев

10 февраля в Москве прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным.