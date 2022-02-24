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Законодательство РК
18:12 24.02.2022

Количество специалистов технической направленности будет увеличено – Ерлан Карин

токаев, болашак, поручение, техспециальности, увеличение Фото: akorda.kz
Состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря Ерлана Карина, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак».

В целях реализации поручения главы государства в рамках программы «Болашак» приоритетными станут технические специальности. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений, – говорится в сообщении.

Утверждены категории работников для прохождения стажировок на 2022 год:

  • инженерно-технические работники,

  • медицинские служащие,

  • работники сферы культуры, туризма и спорта,

  • сотрудники средств массовой информации,

  • работники сферы АПК, государственные служащие,

  • ученые, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации программы «Болашак».

11 января на заседании Мажилиса Парламента президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов».

Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, «нам всем нужно изменить взгляд на образование».

Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников.Касым-Жомарт Токаев

21 января на встрече с казахстанскими бизнесменами глава государства отметил, что вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, крупный бизнес мог бы взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские.

29 января президент сообщил, что российское образование очень хорошее, особенно техническое.

Это общеизвестный факт. Конечно, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же направлять на учебу в Россию, потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, первое. Второе, коль скоро мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России.Касым-Жомарт Токаев

10 февраля в Москве прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным.

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