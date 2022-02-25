ЦИК зарегистрировала Саясата Нурбека депутатом Мажилиса
Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.
В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктами 5, 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «Nur Otan» от 25 февраля 2022 года №004PQ Центральная избирательная комиссия РК постановила «передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену общественного объединения «Партия «Nur Otan» Нурбеку Саясату», зарегистрировать его депутатом Мажилиса Парламента РК и вручить ему соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Фото: election.gov.kz
Ранее постановлением Бюро Политического совета принято решение передать свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии Nur Otan по партийному списку Саясату Нурбеку.
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Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.
Трудовой стаж:
помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант Информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002);
преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006);
менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына» (2006-2008);
заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента РК (2008);
доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте РК (2008);
исполнительный директор, директор Департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009);
директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте РК (09.2009-10.2010);
президент АО «Центр международных программ» (11.2010-09.2013);
директор Института общественной политики Народно-Демократической партии «Нур Отан» (09.2013-08.2015);
управляющий директор МФЦА (07.2016-12.2017);
консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017);
руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018);
генеральный директор BTS Education.