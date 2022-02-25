ЦИК зарегистрировала Саясата Нурбека депутатом Мажилиса

Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктами 5, 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «Nur Otan» от 25 февраля 2022 года №004PQ Центральная избирательная комиссия РК постановила «передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену общественного объединения «Партия «Nur Otan» Нурбеку Саясату», зарегистрировать его депутатом Мажилиса Парламента РК и вручить ему соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Фото: election.gov.kz

Ранее постановлением Бюро Политического совета принято решение передать свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии Nur Otan по партийному списку Саясату Нурбеку.

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Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.

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