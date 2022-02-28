Целитель, гончар, пивовар – профессии, сменившие пол

Бытует мнение, что все профессии в начале были мужскими. С течением времени и с изменением нравов они стали востребованными и у женщин. А некоторые профессии и вовсе стали преимущественно принадлежать женскому полу. Давайте узнаем, какие профессии были по началу женскими, а с течением времени сменили пол.

Изготовитель корсетов. Смастерить корсет в Европе стоило приличных денег, а потому мужчины и начали осваивать эти специальности. Причем у мастеров по корсетам были особые привилегии: ни одному мужчине не разрешалось прикасаться к телу женщины, но изготовителю корсетов это было позволительно. Хотя изначально из-за этичных побуждений корсеты изготавливались исключительно женщинами.

Пивовар. Изначально приготовление алкогольных напитков было чисто женским делом, но как только мужчины поняли, что этот промысел весьма прибыльный, пивоварение перестало быть женским делом.

Целитель. Изготовление лекарств и уход за больными были в древности исключительно женскими делами. Знахарки, целительницы монетизировали свое мастерство еще в древнейших племенных объединениях. Но все же, на замену им быстро пришли жрецы-целители и светские врачи. Дольше всех в этой профессии продержались египтянки.

Ткачиха. Задолго до возникновения таких профессий, как швея, ткачиха, портниха, женщины пряли, шили, вязали. В Средние века в Европе также встречались мужчины-ткачи, но они не могли работать с шелком. Для работы с шелковыми материалами требовались женские руки.

Акушер. Акушерами сейчас становятся и мужчины, но в древности ими могли быть только женщины. И акушерство всегда было очень прибыльным и востребованным делом.

Гончар. Лепка посуды требовала большой силы, упорства и терпения. Однако это дело было женским, ведь кому, как не женщине, знать какая посуда годится для каши, а какая – для супов. Впрочем, первые гончарные круги управлялись без помощи ног, потому женщины справлялись с ним. Когда же круг начал управляться ногами и горшки на нем стали лепить сразу из цельного куска глины, женщины передали это дело мужчинам.