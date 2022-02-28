16:42 28.02.2022
Асхат Оралов: Состав политсовета Nur Otan изменится
Фото: Nur Otan
Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов рассказал о предстоящем внеочередном XXII съезде партии, сообщает Zakon.kz.
Оралов на странице в Facebook напомнил, что уже завтра, 1 марта, под председательством Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII съезд Nur Otan.
В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны.
Исполнительный секретарь Nur Otan уточнил, что постановлением политического совета партии утверждена повестка съезда.
Будут рассмотрены два вопроса:
внесение изменений в состав политического совета партии;
модернизация партии Nur Otan.
18 февраля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной съезд партии.