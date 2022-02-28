Асхат Оралов: Состав политсовета Nur Otan изменится

Оралов на странице в Facebook напомнил, что уже завтра, 1 марта, под председательством Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII съезд Nur Otan.

В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны.

Исполнительный секретарь Nur Otan уточнил, что постановлением политического совета партии утверждена повестка съезда.

Будут рассмотрены два вопроса: внесение изменений в состав политического совета партии; модернизация партии Nur Otan.

18 февраля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной съезд партии.