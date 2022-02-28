Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:42 28.02.2022

Асхат Оралов: Состав политсовета Nur Otan изменится

детали съезда Фото: Nur Otan
Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов рассказал о предстоящем внеочередном XXII съезде партии, сообщает Zakon.kz.

Оралов на странице в Facebook напомнил, что уже завтра, 1 марта, под председательством Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII съезд Nur Otan.

В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны.

Исполнительный секретарь Nur Otan уточнил, что постановлением политического совета партии утверждена повестка съезда.

Будут рассмотрены два вопроса:

  1. внесение изменений в состав политического совета партии;

  2. модернизация партии Nur Otan.

18 февраля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной съезд партии.

Анастасия Московчук
Оралов Асхат Nur Otan Токаев Касым-Жомарт
В Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета «Мрия»
27.02.2022
Ситуация в Украине: Бои в Харькове, Украина подала иск против России в суд ООН
27.02.2022
Текущий курс тенге не является адекватным – эксперт
27.02.2022
Снизить влияние рубля на тенге – Нацбанк готов проводить валютные интервенции
27.02.2022
Токаев провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Шарлем Мишелем
27.02.2022
Главная Топ LIVE Все