Ситуация в Украине: Зеленский готов к переговорам с Путиным, Байден выступил в Конгрессе
Политика и экономика
Депутаты Европарламента единогласно одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию РФ в Украине, и призвали ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также в резолюции есть пункт о подготовке плана по оказанию многомиллиардной помощи Украине для поддержки экономики.
Пентагон: В США и НАТО вопрос о бесполетной зоне над Украиной даже не обсуждается — ее не будет.
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. В интервью американскому каналу CNN украинский президент сказал, что мир уже осознает необходимость этого.
Байден объявил о закрытии со 2 марта воздушного пространства США для авиакомпаний РФ и распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не имеет желания участвовать в санкциях против России.
США не видят признаков того, что войска Беларуси направлены в Украину – представитель Пентагона Джон Кирби.
Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Вскоре после этого сайты заблокировали, а радио отключили от эфира.
Военные действия
Российские военные проводят операцию в Украине с хирургической точностью, чтобы не пострадало мирное население – Лукашенко.
Минобороны РФ: Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю; Вооруженными силами РФ в общей сложности уничтожено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.
Также МО РФ заявило, что «в целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием».
Украинские и российские СМИ опубликовали видео с моментом точного попадания ракеты в телевышку в Киеве.
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