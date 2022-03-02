Ситуация в Украине: Зеленский готов к переговорам с Путиным, Байден выступил в Конгрессе

Депутаты Европарламента единогласно одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию РФ в Украине, и призвали ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также в резолюции есть пункт о подготовке плана по оказанию многомиллиардной помощи Украине для поддержки экономики.

Пентагон: В США и НАТО вопрос о бесполетной зоне над Украиной даже не обсуждается — ее не будет.

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. В интервью американскому каналу CNN украинский президент сказал, что мир уже осознает необходимость этого.

Байден объявил о закрытии со 2 марта воздушного пространства США для авиакомпаний РФ и распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.