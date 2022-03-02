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Законодательство РК
11:37 02.03.2022

Ситуация в Украине: Зеленский готов к переговорам с Путиным, Байден выступил в Конгрессе

ситуация в украине Фото: Facebook/president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. А американский лидер Джо Байден, выступая в Конгрессе, заявил, что войска США не будут участвовать в конфликте в Украине, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Депутаты Европарламента единогласно одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию РФ в Украине, и призвали ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также в резолюции есть пункт о подготовке плана по оказанию многомиллиардной помощи Украине для поддержки экономики.

  • Пентагон: В США и НАТО вопрос о бесполетной зоне над Украиной даже не обсуждается — ее не будет.

  • Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. В интервью американскому каналу CNN украинский президент сказал, что мир уже осознает необходимость этого.

  • Байден объявил о закрытии со 2 марта воздушного пространства США для авиакомпаний РФ и распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.

  • Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не имеет желания участвовать в санкциях против России.

    США не видят признаков того, что войска Беларуси направлены в Украину – представитель Пентагона Джон Кирби.

    Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Вскоре после этого сайты заблокировали, а радио отключили от эфира.

Военные действия

  • Российские военные проводят операцию в Украине с хирургической точностью, чтобы не пострадало мирное население – Лукашенко.

  • Минобороны РФ: Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю; Вооруженными силами РФ в общей сложности уничтожено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

  • Также МО РФ заявило, что «в целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием».

  • Украинские и российские СМИ опубликовали видео с моментом точного попадания ракеты в телевышку в Киеве.

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