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Законодательство РК
17:21 15.03.2022

На инкассаторские машины запретили устанавливать газовое оборудование

Изменения в правила инкассаторских перевозок Фото: wikimedia
Постановлением правления Национального банка внесены изменения в инструкцию по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ детализирует порядок организации автомобильных инкассаторских перевозок в РК банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК, национальным оператором почты, юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

Так, говорится, что автомобильные инкассаторские перевозки осуществляются по заданию руководителя службы инкассации или дежурного инкассатора бригадой работников службы инкассации.

Бригада работников службы инкассации обеспечивает движение транспортного средства по маршруту и графику инкассации банкнот, монет и ценностей без каких-либо отклонений. Не осуществляется провоз лиц, не связанных с выполнением задания по инкассации банкнот, монет и ценностей.

При этом указывается, что не допускается использование транспортных средств банками, инкассаторскими организациями для перевозки грузов, не являющихся банкнотами, монетами и ценностями, а также наличие или установка газового оборудования в салоне.

Как отмечается, инструкция не распространяется на Нацбанк и его филиалы.

Подробнее можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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