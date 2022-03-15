На инкассаторские машины запретили устанавливать газовое оборудование

Документ детализирует порядок организации автомобильных инкассаторских перевозок в РК банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК, национальным оператором почты, юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

Так, говорится, что автомобильные инкассаторские перевозки осуществляются по заданию руководителя службы инкассации или дежурного инкассатора бригадой работников службы инкассации.

Бригада работников службы инкассации обеспечивает движение транспортного средства по маршруту и графику инкассации банкнот, монет и ценностей без каких-либо отклонений. Не осуществляется провоз лиц, не связанных с выполнением задания по инкассации банкнот, монет и ценностей.

При этом указывается, что не допускается использование транспортных средств банками, инкассаторскими организациями для перевозки грузов, не являющихся банкнотами, монетами и ценностями, а также наличие или установка газового оборудования в салоне.

Как отмечается, инструкция не распространяется на Нацбанк и его филиалы.

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