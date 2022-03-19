11:59 19.03.2022
Гранаты, бронежилет, патроны: еще один схрон нашли в Алматы
Фото: Скриншот
В Алматы продолжают находить тайники с оружием и боеприпасами. На этот раз полицейские обнаружили схрон в роще Баума, сообщает Zakon.kz.
В роще Баума обнаружен тайник с различными боеприпасами. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование, – отметил заместитель начальника учреждения ЛА-155/13 ДУИС по Алматы Шакир Юнусов.
В укромном месте, как выяснилось, участники массовых беспорядков припрятали два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова, пистолета Макарова, гранаты, бронежилет, а также полицейскую рубашку.
Сейчас ведется расследование и устанавливается принадлежность припрятанных участниками январских беспорядков боеприпасов.