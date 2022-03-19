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11:59 19.03.2022

Гранаты, бронежилет, патроны: еще один схрон нашли в Алматы

комментарий полиции Фото: Скриншот
В Алматы продолжают находить тайники с оружием и боеприпасами. На этот раз полицейские обнаружили схрон в роще Баума, сообщает Zakon.kz.
В роще Баума обнаружен тайник с различными боеприпасами. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование, – отметил заместитель начальника учреждения ЛА-155/13 ДУИС по Алматы Шакир Юнусов.

В укромном месте, как выяснилось, участники массовых беспорядков припрятали два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова, пистолета Макарова, гранаты, бронежилет, а также полицейскую рубашку.

Сейчас ведется расследование и устанавливается принадлежность припрятанных участниками январских беспорядков боеприпасов.

Анастасия Московчук
Алматы
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