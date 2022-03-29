Казахстан поддерживает усилия, направленные на продвижение переговорного процесса — Ашимбаев

По словам председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, Межпарламентская ассамблея СНГ вносит весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, влияет на улучшение выборных процессов и избирательных прав граждан. Казахстан поддерживает продвижение парламентской дипломатии, диалог Межпарламентской ассамблеи СНГ с Межпарламентским союзом, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и ОДКБ.

Страны СНГ проявили солидарность и сопереживание с казахстанским народом во время январских событий, нашей стране была оказана помощь. Миротворческий контингент ОДКБ сыграл важную роль в обеспечении безопасности страны. Мы это помним и выражаем благодарность странам СНГ и ОДКБ за поддержку, мы это не забудем. Была оказана действенная помощь, которая помогла быстро стабилизировать обстановку. Маулен Ашимбаев

Спикер Сената отметил, что январские события показали необходимость активных экономических и политических реформ, о которых заявил в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

Также Ашимбаев в своем выступлении коснулся текущей сложной геополитической обстановки в мире.

К сожалению, нынешнее юбилейное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ проходит на фоне беспрецедентной геополитической напряженности в мире. Наша страна придерживается позиции о неделимости, безопасности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов устава ООН. Мы поддерживаем усилия, направленные на продвижение переговорного процесса. В рамках председательства в СНГ Казахстан намерен активно поддерживать парламентскую дипломатию и повышение роли МПА СНГ в решении широкого спектра задач, стоящих перед Содружеством. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

О единственно верном, по его мнению, пути урегулирования конфликтной ситуации в Украине высказался заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев.

Мы с особой тревогой следим за драматическим развитием событий в Украине. Казахстан стал родным домом для многих и многих граждан с русскими и украинскими корнями, здесь дорожат межэтническим миром и согласием, равно как и добрыми отношениями со странами их происхождения. Казахстан, как страна, принимавшая саммит ОБСЕ в 2010 году, твердо придерживается принципа неделимости евразийской безопасности для всех государств. Неделимость безопасности предусматривает формирование единого сообщества безопасности без разделения, линий конфликтов, сфер влияния и зон с разным уровнем безопасности. Астанинская декларация ОБСЕ провозгласила, что безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Дух Астаны предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. В этом контексте МПА СНГ была и остается незаменимой площадкой для диалога парламентариев, обмена мнениями и сближения позиций по ключевым проблемам, стоящим перед нашим регионом. Зампредседателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев

В заседании МПА в алматинском Доме дружбы принимают участие руководители парламентов стран СНГ.