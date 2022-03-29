17:52 29.03.2022
Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации Послания
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации Послания, по итогам которого дал ряд поручений, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в заседании приняли участие премьер-министр, председатель Мажилиса Парламента, государственный секретарь, руководитель Администрации президента и его заместители, а также председатель Центральной избирательной комиссии.
Фото: akorda.kz
Глава государства заслушал предложения участников встречи и дал ряд поручений, направленных на эффективное исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации мартовского Послания президента народу Казахстана, – говорится в сообщении.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».
Токаев утвердил Общенациональный план по реализации Послания
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