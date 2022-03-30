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14:13 30.03.2022

Елбасы переназначил Бисембаева на должность своего помощника

переназначение Фото: elbasy.kz
Абай Бисембаев назначен помощником Нурсултана Назарбаева. Об этом сказано в сообщении на сайте Елбасы, передает Zakon.kz.
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Бисембаев Абай Айдарханович назначен помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Он освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Бисембаев Абай Айдарханович родился 21 мая 1967 года в Кокшетауской области.

В 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Теория социально-политических отношений», 1996 – Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «финансы и кредит».

В 1984 году начал трудовую деятельность рабочим строительно-монтажного управления Кокчетавской области.

1985-1987 гг. – служба в рядах Советской Армии.

1992 г. – научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР.

1992-1994 гг. – ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Управления инвестиционных фондов Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу.

1994-1995 гг. – работал главным инспектором отдела территориального развития Управления делами Кабинета министров Республики Казахстан, консультантом Совета экономических консультантов при президенте Республики Казахстан.

1995-1996 гг. – член Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.

1996-2006 гг. – работал на должностях вице-президента, президента АО «Продовольственная контрактная корпорация».

2006-2012 гг. – занимал должность заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан.

2012-2019 гг. – управляющий делами президента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года назначен помощником Первого Президента – Елбасы – первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.

Анастасия Московчук
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