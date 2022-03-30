Елбасы переназначил Бисембаева на должность своего помощника

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Бисембаев Абай Айдарханович назначен помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Он освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Сегодня Елбасы переназначил своего помощника Бисембаева Абая Айдархановича, освободив от временной (на период транзита) должности первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан. March 30, 2022

Бисембаев Абай Айдарханович родился 21 мая 1967 года в Кокшетауской области.

В 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Теория социально-политических отношений», 1996 – Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «финансы и кредит».

В 1984 году начал трудовую деятельность рабочим строительно-монтажного управления Кокчетавской области.

1985-1987 гг. – служба в рядах Советской Армии.

1992 г. – научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР.

1992-1994 гг. – ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Управления инвестиционных фондов Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу.

1994-1995 гг. – работал главным инспектором отдела территориального развития Управления делами Кабинета министров Республики Казахстан, консультантом Совета экономических консультантов при президенте Республики Казахстан.

1995-1996 гг. – член Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.

1996-2006 гг. – работал на должностях вице-президента, президента АО «Продовольственная контрактная корпорация».

2006-2012 гг. – занимал должность заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан.

2012-2019 гг. – управляющий делами президента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года назначен помощником Первого Президента – Елбасы – первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.