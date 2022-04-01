Группа Red Hot Chili Peppers получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

В публикации участники группы признались в вечной любви своим поклонникам, продемонстрировав свою именную звезду подписчикам.

To our fans we love you forever ❤️ pic.twitter.com/njzp3KLdRJ March 31, 2022

Музыканты получили звезду за вклад в индустрию звукозаписи и музыки. Награждение было приурочено к выходу 12-го альбома Red Hot Chili Peppers под названием Unlimited Love («Безграничная любовь»), релиз которого запланирован на 1 апреля.

Рок-группа Red Hot Chili Peppers была создана в 1983 году в штате Калифорния вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом.

За свою музыкальную карьеру коллектив записал 11 студийных альбомов, получил шесть премий Grammy.

Музыканты продали в общей сложности 85 млн своих пластинок, многие из которых занимали верхние строчки музыкальных чартов.

Композиции Red Hot Chili Peppers неоднократно использовались в качестве саундтреков к фильмам. В 2012 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Ею управляет Голливудская торговая палата, финансируемая Hollywood Historic Trust.