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Законодательство РК
14:56 02.04.2022

Antikor оrtalyǵy Алматы вновь открыл свои двери

день открытых дверей Фото: Antikor оrtalyǵy
Центр объединит усилия общественности, молодежных организаций, религиозных и этнокультурных объединений, гражданских движений в противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.

В сервисном центре Antikor оrtalyǵy состоялся День открытых дверей для жителей мегаполиса.

В мероприятии приняли участие руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов, член общественного совета при агентстве Айнур Сабитова, сотрудники департамента и волонтеры.

день открытых дверей

Фото: Antikor оrtalyǵy

С сегодняшнего дня и на постоянной основе все жители города смогут обращаться по вопросам противодействия коррупции в Antikor оrtalyǵy, в котором расположены специальные кабинеты формата open-space, где можно получить юридическую консультацию от сотрудников департамента.

борьба с коррупцией

Фото: Antikor оrtalyǵy

Основной целью Antikor оrtalyǵy является создание комфортных условий для безбарьерного приема граждан и оперативного принятия мер по их обращениям, а также защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

Сегодня все жители, пришедшие на прием, были услышаны и получили ответы на свои вопросы с разъяснением законодательства. Граждане могут сообщать о всех фактах коррупции, на что сотрудники Антикоррупционной службы оперативно отреагируют.Член общественного совета при агентстве Айнур Сабитова

Активист выразила мнение, что центр объединит усилия общественности, молодежных организаций, религиозных и этнокультурных объединений, гражданских движений в противодействии коррупции.

день открытых дверей

Фото: Antikor оrtalyǵy

Как отметили представители департамента, в центр может обратиться каждый. Прием граждан осуществляется сотрудниками Антикоррупционной службы в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: пр. Жибек жолы, д. 15.

Данияр Кунафин
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