Возвращение компаний из ЕС на рынок РФ под казахстанским флагом ожидаемо — эксперт

– На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже природного газа в страны Евросоюза за рубли. Насколько, по-вашему, это исполнимо и выгодно для России?

– Как видно из уже произошедших событий, продажа российского газа Европе за рубли сложноисполнима и невыгодна для РФ. Уже сейчас предполагается схема, что европейские оптовики будут платить в евро в промежуточный российский банк, который, конвертировав суммы в рубли, будет платить «Газпрому» в рублях. Если реализуется такая схема, то наиболее пострадавшим будет «Газпром», закупающий многие технологии за евро и доллары.

При этом газ — непростой товар. Его можно транспортировать или по трубе, или сжиженный, но в цистернах. Поэтому как продавец, так и покупатель, инвестировав сотни миллионов долларов в постройку трубопровода, связаны почти брачными узами. Ни одна из сторон по обе стороны трубы не сможет быстро отказаться от сделки.

Россия в каком-то смысле экономически схожа с Казахстаном, с большой удельной долей импорта, который заходит в РФ за евро, доллары и юани. Поэтому России выгоднее будет продавать за евро.

– Согласится ли Евросоюз покупать российский газ за рубли?

– Сложно сказать, сможет ли физически «Газпром» отказаться от поставок в Европу, если европейцы не найдут столько рублей. Тут не экономический расчет, а политическое решение. Только время покажет, какая из сторон более стойкая. Если бы дело происходило в отопительный сезон, то преимущество было бы на стороне России, однако сейчас уже конец отопительного сезона, поэтому будет сложно вынудить европейцев.

– Как вы думаете, насколько вероятен отказ европейских стран от российского газа?

– Отказаться от российского газа можно, однако это в краткосрочном (один-два года) диапазоне просто принесет больше выгоды Катару и США, которые могут поставлять сжиженный газ.

С учетом ковидной экономической депрессии, отказ будет маловероятен. Срочные меры по отказу от российского газа возможны лишь при повреждении газопровода через Украину.

– Отразится ли на казахстанских компаниях продажа российского газа за рубли, не вызовет ли это у них какие-либо затруднения, проблемы?

– С запуском китайского проекта азиатского газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан — Китай» у нас частично решена проблема экспорта газа. Из-за регулярных проблем при транспортировке газа из Центральной Азии в Европу через Россию мы уже не первый год диверсифицировали поставки. Поэтому на нас это не скажется.

– Каким образом может повлиять продажа газа за рубли на курс тенге к доллару?

– Если Россия сможет убедить европейцев платить рублями за газ, то влияние на курс тенге к доллару или будет незначительным, или его не будет совсем.

– В Брюсселе прошли переговоры между Казахстаном и ЕС о расширении сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта, финансов и сельского хозяйства. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этой встречи? Поможет ли это минимизировать влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана?

– Немало европейских компаний теряют значительный рынок при уходе из России. Поэтому попытка создать легальный и прозрачный хаб-посредник в лице Казахстана, чтобы вернуться на российский рынок под казахстанским флагом, – вполне ожидаема.

Экономика РФ большая, а значит, европейцы при должном доверии смогут работать с Россией через Казахстан, снизив возможность поставки в Россию санкционных товаров. Если будет многосторонний диалог, доверие, то можно ожидать от Европы значительной поддержки в адрес Казахстана.