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16:35 04.04.2022

Возвращение компаний из ЕС на рынок РФ под казахстанским флагом ожидаемо — эксперт

Расул Рысмамбетов Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов
По мнению финансового аналитика Расула Рысмамбетова, уходящие из России европейские компании теряют рынок, поэтому попытка создать законный и прозрачный хаб-посредник в лице Казахстана вполне ожидаема, передает Zakon.kz.

  На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже природного газа в страны Евросоюза за рубли. Насколько, по-вашему, это исполнимо и выгодно для России?

– Как видно из уже произошедших событий, продажа российского газа Европе за рубли сложноисполнима и невыгодна для РФ. Уже сейчас предполагается схема, что европейские оптовики будут платить в евро в промежуточный российский банк, который, конвертировав суммы в рубли, будет платить «Газпрому» в рублях. Если реализуется такая схема, то наиболее пострадавшим будет «Газпром», закупающий многие технологии за евро и доллары.

При этом газ — непростой товар. Его можно транспортировать или по трубе, или сжиженный, но в цистернах. Поэтому как продавец, так и покупатель, инвестировав сотни миллионов долларов в постройку трубопровода, связаны почти брачными узами. Ни одна из сторон по обе стороны трубы не сможет быстро отказаться от сделки.

Россия в каком-то смысле экономически схожа с Казахстаном, с большой удельной долей импорта, который заходит в РФ за евро, доллары и юани. Поэтому России выгоднее будет продавать за евро.

Согласится ли Евросоюз покупать российский газ за рубли?

– Сложно сказать, сможет ли физически «Газпром» отказаться от поставок в Европу, если европейцы не найдут столько рублей. Тут не экономический расчет, а политическое решение. Только время покажет, какая из сторон более стойкая. Если бы дело происходило в отопительный сезон, то преимущество было бы на стороне России, однако сейчас уже конец отопительного сезона, поэтому будет сложно вынудить европейцев.

Как вы думаете, насколько вероятен отказ европейских стран от российского газа?

– Отказаться от российского газа можно, однако это в краткосрочном (один-два года) диапазоне просто принесет больше выгоды Катару и США, которые могут поставлять сжиженный газ.

С учетом ковидной экономической депрессии, отказ будет маловероятен. Срочные меры по отказу от российского газа возможны лишь при повреждении газопровода через Украину.

Отразится ли на казахстанских компаниях продажа российского газа за рубли, не вызовет ли это у них какие-либо затруднения, проблемы?

– С запуском китайского проекта азиатского газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан — Китай» у нас частично решена проблема экспорта газа. Из-за регулярных проблем при транспортировке газа из Центральной Азии в Европу через Россию мы уже не первый год диверсифицировали поставки. Поэтому на нас это не скажется.

Каким образом может повлиять продажа газа за рубли на курс тенге к доллару?

– Если Россия сможет убедить европейцев платить рублями за газ, то влияние на курс тенге к доллару или будет незначительным, или его не будет совсем.

В Брюсселе прошли переговоры между Казахстаном и ЕС о расширении сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта, финансов и сельского хозяйства. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этой встречи? Поможет ли это минимизировать влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана?

– Немало европейских компаний теряют значительный рынок при уходе из России. Поэтому попытка создать легальный и прозрачный хаб-посредник в лице Казахстана, чтобы вернуться на российский рынок под казахстанским флагом, – вполне ожидаема.

Экономика РФ большая, а значит, европейцы при должном доверии смогут работать с Россией через Казахстан, снизив возможность поставки в Россию санкционных товаров. Если будет многосторонний диалог, доверие, то можно ожидать от Европы значительной поддержки в адрес Казахстана. 

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