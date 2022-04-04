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14:12 04.04.2022

Минсельхоз о падеже скота в СКО: Есть подозрение на опасное инфекционное заболевание

падеж скота, СКО, инфекция, МСХ РК Фото: Zakon.kz
Падеж скота в четырех фермах Тимирязевского района Северо-Казахстанской области объяснил в кулуарах Мажилиса министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минсельхоза сообщил, что властями проводятся соответствующие работы.

Есть подозрение на ринотрахеит. Исследования проводятся, если установят диагноз, там введут карантинные мероприятия, проведут вакцинацию, дезинфекцию, все работы будут проведены. Пока диагноз точно не установлен, но есть подозрение на инфекционное заболевание. Ербол Карашукеев

При этом министр опроверг слухи о том, что люди сами сжигают скот. По его словам, в этом процессе принимают участие и ветеринары.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота — острое контагиозное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, катарально-некротическим воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, поражением глаз, половых органов (с признаками пустулезного вульвовагинита), ЦНС, абортами.

Ранее председатель Комитета по аграрным вопросам Ерлан Барлыбаев заявил о росте в Казахстане заболеваемости инфекционными болезнями животных.

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