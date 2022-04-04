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Законодательство РК
15:02 04.04.2022

Какие продукты предпочитает глава Минсельхоза РК

цены, МСХ РК, Ербол Карашукеев Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса рассказал, какие продукты предпочитает покупать в магазинах, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, ходит ли глава Минсельхоза по магазинам.

Я не бываю, у меня нет времени. У меня супруга бывает в магазинах. Я ставлю ей единственную просьбу – только казахстанские продукты питания покупать. Нет (я не спрашиваю, почем она покупает продукты. – Прим. ред.). Я ей общий бюджет даю, но я вижу, что, в целом, рост цен на продукты питания идет.Ербол Карашукеев

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса высказался о возможности роста цен на овощи.

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