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Законодательство РК
12:08 05.04.2022

Дархан Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ – директора Погранслужбы

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от должности зампредседателя КНБ – директора Погранслужбы, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы, – говорится в тексте.

Ранее распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – им стал Олжас Тулеуов.

Динара Халдарова
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