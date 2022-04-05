12:08 05.04.2022
Дархан Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ – директора Погранслужбы
Фото: gov.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от должности зампредседателя КНБ – директора Погранслужбы, передает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы, – говорится в тексте.
Ранее распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – им стал Олжас Тулеуов.