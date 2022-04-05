Дархан Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ – директора Погранслужбы

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы, – говорится в тексте.

Ранее распоряжением Касым-Жомарта Токаева назначен заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – им стал Олжас Тулеуов.