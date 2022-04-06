Депутат опасается жилищно-коммунального апокалипсиса из-за упразднения КСК

Вопрос касается перехода на новые формы управления жилыми домами – объединение собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ). По данным центра ЖКХ, переход на новые формы управления домами совершено практически на 79%. Из них юридическое подтверждение перехода есть только у 6%, остальные проценты – это так называемые простые товарищества, которые не подлежат регистрации, то есть практически могут существовать на бумаге и в отчетах. Депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева

При этом она сообщила, что многие жители в регионах не слышали о новых формах и продолжают обслуживаться в КСК.

С 1 июля КСК должны будут закрываться. И у нас возникает вопрос – не наступит ли у нас жилищно-коммунальный апокалипсис в июле и каким образом будут управляться дома, которые на сегодня никаких собственных систем управления в своих домах не создали? – обратилась депутат к главе профильного ведомства.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в настоящее время в соответствии с законодательством имеется две формы управления жилыми домами – ОСИ и ПТ.

Основная масса сейчас действительно переходит на ПТ, готовятся соответствующие изменения. Следующим этапом будет двухлетняя возможность, чтобы с ПТ перейти на ОСИ – юридическая форма более правильная с учетом реализации данного законопроекта. Никакого коллапса не будет – мы о ликвидации КСК речи не ведем, мы говорим о том, что КСК должно перейти в форму либо сервисной компании, либо управляющей компании. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По его словам, если жители дома доверяют КСК, то они имеют право просто выдать доверенность и передать расчетный счет, чтобы КСК действовал уже как управляющая или сервисная компания и обслуживал этот дом.