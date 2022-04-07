Бердибеку Сапарбаеву выразили благодарность за многолетний труд

По поручению Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Жамбылскую область, в ходе которой приняли участие во внеочередной сессии областного маслихата.

Глава правительства зачитал депутатам маслихата письмо президента РК о предложении назначить на должность акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

Фото: primeminister.kz

Депутаты одобрили выдвинутую кандидатуру. Премьер-министр поблагодарил Бердибека Сапарбаева за проделанную работу на посту главы региона, отметив его вклад в развитие области, укрепление межнационального согласия, повышение благосостояния и качества жизни населения.

За более чем два года работы Бердибеку Машбековичу удалось реализовать ряд значимых проектов, область достигла ощутимых успехов в социально-экономическом развитии. Бердибек Сапарбаев – один из тех, кто стоял у истоков нашей государственности, показал истинный пример служения народу. От имени главы государства и от себя лично хочу выразить благодарность за многолетний труд. Алихан Смаилов

Представляя нового акима области, Алихан Смаилов подчеркнул большой опыт работы Нуржана Нуржигитова на ответственных руководящих должностях.

Кроме того, глава правительства обозначил перед руководством региона задачи в рамках реализации стратегии построения Нового Казахстана и подчеркнул важность оперативного решения социально-экономических проблем населения.

Фото: primeminister.kz

Нужно сконцентрироваться на активной работе по реализации задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана, особенно в части повышения благосостояния жителей страны. Кроме того, необходимо качественно организовать масштабную работу по дальнейшему развитию промышленности, сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций. Имеющиеся в регионе проблемы нам известны. Новому руководству области необходимо проработать и внести предложения в правительство по их решению. Премьер-министр РК

7 апреля указом президента Казахстана Сапарбаев Бердибек Машбекович был освобожден от должности акима Жамбылской области. Он занимал эту должность с февраля 2020 года.