Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell.

Группа молекулярных биологов под руководством лаборатории университета Уэстлейк в Ханчжоу (Китай) Цая Шана впервые доказала, что вероятность появления метастазов рака груди сильно зависит от особенностей микрофлоры молочных желез.

Клинические исследования проводились на мышах, генетически предрасположенных к спонтанному развитию подобных опухолей.

Внутриклеточные бактерии могут перемещаться по системе кровообращения вместе с раковыми клетками и играть решающую роль в метастатической колонизации. Механически внутриклеточные бактерии модулируют актиновую сеть клетки-хозяина и способствуют выживанию клеток. Наше исследование показало, что внутриклеточные бактерии могут напрямую регулировать жизнеспособность клеток-хозяев во время прогрессирования опухоли, что может серьезно повлиять на результаты будущего лечения рака. Китайский биолог Цай Шан

Известно, что рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год, 630 тыс. из которых не в силах справиться с болезнью.

На сегодняшний день большинство пациентов благополучно выздоравливает при своевременной диагностике, но при условии, если рак не успел дать метастазы в другие органы. Их появление фактически всегда ассоциируется с крайне неблагоприятным прогнозом для пациенток.