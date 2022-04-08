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Законодательство РК
17:13 08.04.2022

Осужден главный специалист Управления социального благосостояния Алматы

алматы, госучреждение, главный специалист, взятка, приговор Фото: Zakon.kz
Главный специалист Управления социального благосостояния Алматы осужден за взятку – его оштрафовали на 1 819 740 тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы, 7 апреля приговором Медеуского районного суда №2 главный специалист – государственный инспектор труда отдела контроля безопасности труда Управления социального благосостояния Алматы Капаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК («Получение взятки»).

Капаров А.К. неоднократно получал взятки в сумме до 150 000 тенге от представителей учебных центров за беспрепятственное и ускоренное подписание сертификатов о прохождении курса по безопасности и охране труда, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Капарову «назначено наказание в виде штрафа в размере 1 819 740 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора».

Приговор в законную силу не вступил.

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