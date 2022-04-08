Осужден главный специалист Управления социального благосостояния Алматы

Как сообщается на сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы, 7 апреля приговором Медеуского районного суда №2 главный специалист – государственный инспектор труда отдела контроля безопасности труда Управления социального благосостояния Алматы Капаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК («Получение взятки»).

Капаров А.К. неоднократно получал взятки в сумме до 150 000 тенге от представителей учебных центров за беспрепятственное и ускоренное подписание сертификатов о прохождении курса по безопасности и охране труда, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Капарову «назначено наказание в виде штрафа в размере 1 819 740 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора».