Полиция Алматы проводит отработку по «подложным» госномерам
В пресс-службе ДП города уточнили, что это делается в целях предупреждения и пресечения фактов совершения уголовных и административных правонарушений с использованием водителями подложных государственных регистрационных номерных знаков.
С начала ОПМ всего выявлено 514 нарушений ПДД, в том числе:
по ст. 590 ч.1 КРКобАП («Управление ТС нечитаемыми ГРНЗ») – 187;
по ст. 590 ч. 2 КРКобАП («Управление ТС без ГРНЗ или не зарегистрированным в установленном порядке») – 50;
по ст. 590 ч. 3 КРКобАП («Установка ТС с подложными или поддельными ГРНЗ») – 24;
по ст. 590 ч. 4 КРКобАП («Управление ТС с подложными или поддельными ГРНЗ») – 10;
по ст. 590 ч. 5 КРКобАП («Тонировка») – 224;
по ст. 603 КРКобАП («Незаконное переоборудование ТС специальными световыми и звуковыми сигналами») – 6;
по ст. 612 КРКобАП («Управление ТС лишенным права управления») – 13. Водворено на штрафстоянку – 96.