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Законодательство РК
18:30 15.04.2022

Полиция Алматы проводит отработку по «подложным» госномерам

Полиция Алматы, госномера Фото: пресс-служба ДП города Алматы
На территории Алматы проводится ОПМ «Подложный госномер», сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города уточнили, что это делается в целях предупреждения и пресечения фактов совершения уголовных и административных правонарушений с использованием водителями подложных государственных регистрационных номерных знаков.

С начала ОПМ всего выявлено 514 нарушений ПДД, в том числе:

  • по ст. 590 ч.1 КРКобАП («Управление ТС нечитаемыми ГРНЗ») – 187;

  • по ст. 590 ч. 2 КРКобАП («Управление ТС без ГРНЗ или не зарегистрированным в установленном порядке») – 50;

  • по ст. 590 ч. 3 КРКобАП («Установка ТС с подложными или поддельными ГРНЗ») – 24;

  • по ст. 590 ч. 4 КРКобАП («Управление ТС с подложными или поддельными ГРНЗ») – 10;

  • по ст. 590 ч. 5 КРКобАП («Тонировка») – 224;

  • по ст. 603 КРКобАП («Незаконное переоборудование ТС специальными световыми и звуковыми сигналами») – 6;

  • по ст. 612 КРКобАП («Управление ТС лишенным права управления») – 13. Водворено на штрафстоянку – 96.

Константин Вноровский
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