Полиция Алматы проводит отработку по «подложным» госномерам

В пресс-службе ДП города уточнили, что это делается в целях предупреждения и пресечения фактов совершения уголовных и административных правонарушений с использованием водителями подложных государственных регистрационных номерных знаков.

С начала ОПМ всего выявлено 514 нарушений ПДД, в том числе: