Помощь на 110 млн тенге получили свыше 1 000 пострадавших от разрушительных паводков

Адресная финансовая помощь направлена 224 семьям на ликвидацию последствий разрушительных паводков в Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

Финансовая помощь была оказана 25 домохозяйствам (86 человек) Павлодарской области (с. Рождественка и с. Калиновка), 127 семьям (660 человек) Актюбинской области (районы Алматы и Астана), 72 семьям (359 человек) Западно-Казахстанской области (села Шалгын, Аралтал и Жаксыбай, а так же Аксай). Среди получателей помощи – одинокие пенсионеры, многодетные семьи и семьи с одним родителем.

Мы ведем проект «Карта помощи» пятый год, за это время мы имели возможность убедиться в необходимости подобных проектов. Имея в распоряжении определенную сумму, в среднем это 400 тысяч тенге на семью, люди чувствуют себя увереннее и могут сами планировать свои расходы. По нашему опыту, полученные деньги вкладываются в ремонт или тратятся на покупку продуктов и лекарств. Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова

Фото: фонда Булата Утемуратова

Я живу в этом доме более 10 лет и впервые вода зашла к нам в дом, мы этого не ожидали, - вспоминает Татьяна Кох, жительница с. Рождественское - мы за 5 минут собрали вещи, документы и отправили дочь и ее годовалого ребенка в город к родственникам, а сами с мужем остались в доме, пытались спасти мебель. Вода стояла больше суток в доме. За это время полностью отсырели полы в четырёх комнатах, отошла штукатурка на стенах. Несмотря на то, что прошло уже 2 недели, в доме до сих пор чувствуется сырость, вода хлюпает под досками пола. Из-за этого дочь с ребенком не могут вернуться домой. Мы ждем потепления, чтобы начать ремонт. Думаем, будем ремонтировать по одной комнате. В первую очередь на полученные деньги купим новые доски для пола. Надеемся завершить ремонт за лето

В настоящее время паводки пошли на спад, большинство жителей эвакуированы и устроены в пунктах временного размещения, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Я планирую использовать полученные деньги на восстановление нашего дома. У нас полностью отсырели стены, отошли обои в комнатах, а диван стал совсем непригодным. Впереди много работы. Но благодаря полученной помощи мы сможем начать ремонт уже в ближайшее время. Динара Шалабаева, жительница Актобе

Напомним, впервые совместный проект «Карта помощи» Фонда Булата Утемуратова, Красного Полумесяца Казахстана и ForteBank запустили в 2018 году. За эти годы помощь в борьбе с последствиями весенних паводков получили более 9 тысяч казахстанцев на сумму 360 млн тенге.