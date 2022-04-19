Лицензирование частных детсадов предлагают вернуть в Казахстане

Представители СМИ сообщили, что после видео в Сети, где избивают ребенка в частном детсаду, много говорилось о закрытии частных организаций.

Я с этим мнением абсолютно не согласен. Проблема не в самом институте частных детсадов. Я вообще считаю, что частные вузы, детсады и школы должны быть. Мы не должны делить их на частные или государственные. Мы должны делить только на тех, кто дает качественные знания и воспитание, и тех, кто не дает их. Поскольку и среди тех, и среди других бывают такие случаи. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Министр считает, что в первую очередь необходимо вернуть лицензирование для обеспечения безопасности детей. Во вторую очередь – значительно усилить требования к детсадам.

В каждом детсаду должна быть установлена видеокамера. Мы устанавливаем все эти факты благодаря видеокамерам. Каждый детсад должен получить заключение о том, что соответствует санитарным и пожарным нормам. Должны работать специалисты с соответствующим образованием и квалификацией. Асхат Аймагамбетов

По мнению главы МОН, количество специалистов должно соответствовать определенным типовым требованиям. К слову, когда один воспитатель работает с группой детей, то немудрено, что через некоторое время ему сложно совладать со своими эмоциями.

Министр отметил, что приказ по обязательным требованиям по штату, видеонаблюдению, пожарным нормам, площади в течение месяца будет принят и «потом все будут обязаны соответствовать ему».

Две попытки лицензирования у нас уже были. Мы это инициировали как механизм и пытались внести в законодательство. Однако согласие не было получено, наша инициатива не прошла. Я думаю, что сейчас мы постараемся сделать так, чтобы эта норма была принята в действующее законодательство. Асхат Аймагамбетов