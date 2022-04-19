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Законодательство РК
16:19 19.04.2022

Десятки сообщений о «минировании» крупных объектов: задержан подозреваемый

алматы, нур-султан, караганда, крупные объекты, минирование, подозреваемый, задержание Фото: Zakon.kz
31 марта 2022 года на электронные адреса различных учреждений Нур-Султана, Алматы и Караганды пришли письма о якобы заложенных взрывных устройствах. Полицейские задержали предполагаемого телефонного «террориста», передает Zakon.kz.
Правоохранителями задержан гражданин РК Т., 1986 г.р. – житель Житикары (Костанайская область), работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города.Антитеррористический центр РК

Как уточнили в ведомстве, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы.

Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений и взят под стражу.Антитеррористический центр РК

В ведомстве отметили, что мужчине грозит наказание по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», то есть штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.

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