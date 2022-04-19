Десятки сообщений о «минировании» крупных объектов: задержан подозреваемый
Правоохранителями задержан гражданин РК Т., 1986 г.р. – житель Житикары (Костанайская область), работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города.Антитеррористический центр РК
Как уточнили в ведомстве, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы.
Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений и взят под стражу.Антитеррористический центр РК
В ведомстве отметили, что мужчине грозит наказание по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», то есть штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.
В Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане – два автосалона и два ТРЦ, в Караганде – автоЦОН.
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Отметим, что карагандинские полицейские уже установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину, который дал признательные показания.