Глава Народной партии Казахстана оценил реформы Токаева

Политические реформы, о которых заявил Касым-Жомарт Токаев, должны привести к формированию честных «правил игры», искоренению фаворитизма и монополий в экономике и политике, а также должны создать максимально благоприятные условия для развития честной конкуренции, пишет Ертысбаев в своей статье, опубликованной в «Казахстанской правде».

План по построению Нового Казахстана заключается в продвижении ускоренных политических реформ по демократизации страны, децентрализации госуправления, повышении роли самоуправления и укреплении институтов гражданского общества. Для этого гражданам и активистам потребуется избавляться от политического и общественного инфантилизма, правового нигилизма отрицания законных политических институтов и популизма простых решений. Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев

По мнению Ертысбаева, произошедшие события в январе и сложная международная обстановка не могут не отразиться на Казахстане, и чтобы наша страна уверенно прошла через это непростое время, она должна стать политически, экономически и граждански зрелым государством. И политические реформы, объявленные президентом, дадут мощный толчок в данном направлении.

Как парламентская партия мы полностью разделяем необходимость укрепления роли Парламента и сосредоточения законодательных функций в Мажилисе. Новая схема формирования Мажилиса – 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной – будет лучше отражать интересы избирателей. Каждый регион получит возможность избрать в Мажилис как минимум одного депутата. Объявленный главой государства переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, формирование баланса между властными институтами, ответственность представительской власти за свои предвыборные обещания на всех уровнях, вплоть до введения императивных мандатов, – это первые шаги на этом поприще. Ермухамет Ертысбаев

По мнению Ертысбаева, усиление системы местного самоуправления – это тоже своеобразный экзамен на зрелость для нашего государства.

Народная партия Казахстана считает, что страна к этому готова, и казахстанцы могут брать на себя ответственность за развитие своего села, района или города.

Еще один признак взрослости общества – решение финансовых вопросов на местах. Президент предлагает кардинально пересмотреть систему финансирования регионов, в частности, внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой и расширить базу их собственности. Такой подход добавит людям ответственности за свои слова и действия, за выдвигаемые инициативы и принимаемые решения. Ермухамет Ертысбаев

Глава Народной партии считает, что в нынешнем Послании президента в полной мере отражена вся палитра нашего общества и государства, все отрасли, которым предстоит «повзрослеть».

В данной ситуации речь уже идет не только о модернизации политической системы – речь идет о модернизации гражданского сознания общества. Нам придется модернизировать не только политическую или избирательную систему – каждому из нас придется модернизировать свой образ жизни и менталитет. Отвыкать «разруливать» проблемы через друзей, родственников или взятку в конверте, если мы хотим искоренить коррупцию и непотизм. Прекращать жить в кредит, гоняясь за новыми айфонами и пышными тоями, если мы хотим чего-то реально добиться, а не только пустить окружающим пыль в глаза. Получать настоящее образование, а не покупать дипломы. Зарабатывать, а не пытаться делать «деньги из воздуха». Словом, мы, граждане Казахстана, сами принимаем решения, воплощаем их в жизнь, несем за них ответственность. И только от нас будет зависеть, каким будет наше государство. Пора признать, что мы – взрослые люди и сами должны позаботиться о себе и своем будущем. Ермухамет Ертысбаев

Напомним, 28 марта на XIX внеочередном съезде Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев был избран председателем НПК.