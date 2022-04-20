12:31 20.04.2022
«Подожжем магазин»: в Актобе у предпринимателя вымогали деньги
Фото: polisia.kz
Ежемесячную «дань» в размере 400 тыс. тенге вымогали у предпринимателя в Актобе. Полицейские задержали четверых подозреваемых, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, 12 апреля в дежурную часть Департамента полиции Актюбинской области обратился 48-летний житель областного центра.
По словам потерпевшего, неизвестные лица угрожают поджечь его продуктовый магазин и вымогают деньги – ежемесячно по 400 тыс. тенге.
Сотрудниками криминальной полиции при передаче 100 тыс. тенге задержаны с поличным четверо подозреваемых – ими оказались жители Актюбинской области.
Фото: polisia.kz
Задержанные дали признательные показания, денежные средства изъяты.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 194 ч. 2 УК РК «Вымогательство», двое подозреваемых водворены в ИВС УП Актобе.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет с конфискацией имущества.