«Подожжем магазин»: в Актобе у предпринимателя вымогали деньги

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, 12 апреля в дежурную часть Департамента полиции Актюбинской области обратился 48-летний житель областного центра.

По словам потерпевшего, неизвестные лица угрожают поджечь его продуктовый магазин и вымогают деньги – ежемесячно по 400 тыс. тенге.

Фото: polisia.kz

Задержанные дали признательные показания, денежные средства изъяты.

Сотрудниками криминальной полиции при передаче 100 тыс. тенге задержаны с поличным четверо подозреваемых – ими оказались жители Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 194 ч. 2 УК РК «Вымогательство», двое подозреваемых водворены в ИВС УП Актобе.