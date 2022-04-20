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Законодательство РК
15:04 20.04.2022

Мирзагалиев доложил Токаеву о скором завершении ремонта на КТК

КТК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о текущей деятельности национальной компании, ее финансовом положении и перспективах развития на предстоящий период, передает Zakon.kz.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК, сообщает Акорда.

Наряду с этим главе государства сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы. Благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.

Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.

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