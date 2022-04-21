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19:16 21.04.2022

Илон Маск дал свое объяснение потере популярности Netflix

Мнение о Netflix Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Илон Маск поделился мнением, почему Netflix теряет подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Так миллиардер прокомментировал в Twitter сообщение об отчете видеоплатформы за первый квартал текущего года. Netflix потерял 200 тыс. подписчиков впервые за более чем десятилетие, после чего акции компании рухнули до четырехлетнего минимума.

Основатель Tesla и SpaceX связал это с засильем либеральной повестки и так называемой woke-культуры.

Термин «woke» связан с левыми политическими взглядами, ЛГБТ-активизмом и усиленным вниманием к вопросам социального, расового и полового равноправия.

Воук-вирус, влияющий на разум, делает Netflix невозможным для просмотра. Илон Маск

Также Маск написал «правда» под твитом другого своего фолловера – тот заявил, что «не только Netflix, но и кино в целом, видеоигры и телешоу заражены текущим левомозговым мусорным трендом из-за страха обидеть зеленоволосого фрика с доступом к кнопке бана».

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