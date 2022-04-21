Илон Маск дал свое объяснение потере популярности Netflix

Так миллиардер прокомментировал в Twitter сообщение об отчете видеоплатформы за первый квартал текущего года. Netflix потерял 200 тыс. подписчиков впервые за более чем десятилетие, после чего акции компании рухнули до четырехлетнего минимума.

Основатель Tesla и SpaceX связал это с засильем либеральной повестки и так называемой woke-культуры.

Термин «woke» связан с левыми политическими взглядами, ЛГБТ-активизмом и усиленным вниманием к вопросам социального, расового и полового равноправия.

The woke mind virus is making Netflix unwatchable April 20, 2022

Воук-вирус, влияющий на разум, делает Netflix невозможным для просмотра. Илон Маск

Также Маск написал «правда» под твитом другого своего фолловера – тот заявил, что «не только Netflix, но и кино в целом, видеоигры и телешоу заражены текущим левомозговым мусорным трендом из-за страха обидеть зеленоволосого фрика с доступом к кнопке бана».