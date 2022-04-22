SpaceX запустила группу из 53 спутников Starlink

На околоземную орбиту они вышли с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9, передает ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, состоялся в 13:51 по времени восточного побережья США. Через 8,5 минуты после старта ракеты ее первая ступень в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Американская компания с мая 2019 года вывела в космос 2335 мини-спутников, из которых функционируют чуть более двух тысяч. Остальные либо вышли из строя по техническим причинам, либо сошли со своих рабочих орбит.