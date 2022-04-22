17:15 22.04.2022
Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 444,09 тенге (+0,02), передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос на 0,13 тенге и составил 5,92 тенге.
А курс китайского юаня, напротив, снизился на 0,04 тенге и составил 68,46 тенге.
Курс евро установлен Нацбанком в размере 484,54 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – 479-485 тенге, рос. рубль – 5,2-5,5 тенге.