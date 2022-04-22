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17:15 22.04.2022

Курсы валют на выходные дни

курсы валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 444,09 тенге (+0,02), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля подрос на 0,13 тенге и составил 5,92 тенге.

А курс китайского юаня, напротив, снизился на 0,04 тенге и составил 68,46 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в размере 484,54 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – 479-485 тенге, рос. рубль – 5,2-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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