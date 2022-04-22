Мы братские народы – Лавров о переселении россиян в Казахстан

Один из журналистов поинтересовался, не кажется ли проблема притеснения русских в Казахстане надуманной проблемой некоторых российских СМИ в связи с тем, что после введения санкций из РФ и РК уехали тысячи россиян.

Если мы будем определять наши отношения к развитию союзничества и стратегического партнерства на основе некоторых СМИ в России и некоторых СМИ в Казахстане, я думаю, мы немножко будем искажать реальную картину. Всегда есть желающие найти проблему там, где ее не существует, либо сделать из мухи слона. Я не имею информации о количестве россиян, которые переехали в последнее время в Казахстан, тем более я не знаком с их отзывами, ни с причинами, которые побудили их уехать, – отметил Лавров.

По его мнению процесс переселения идет естественным образом.

Мы братские страны, у нас нет никаких ограничений на перемещение наших граждан. И наши граждане, как и граждане Казахстана, вольны выбирать себе место жительства. По крайней мере, в российской Конституции такое право гарантировано. Но главное что я хочу сказать, наши общие задачи – об этом говорили наши президенты 10 февраля в Кремле – сделать так, чтобы не было практически никакой разницы для россиян и казахстанцев, когда они находятся на территории одной или другой страны. И развитие наших отношений в рамках ЕАЭС призвано сделать так, чтобы экономические, социальные условия к этому располагали и именно в этом заключается задача, которая поставлена перед нами президентом, – заключил Лавров.