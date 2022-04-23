МКС совершила маневр, чтобы уйти от космического мусора

Двигатели работали 10 минут 23 секунды. Сейчас двигатели российского «Прогресса» — это единственное штатное средство для поддержания высоты орбиты МКС, передает «Роскосмос».

Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработали 623 секунды, а импульс составил 1,0 м/с. После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции предварительно увеличилась на 1,8 км. Сообщение «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» добавили, что корректировка орбиты МКС проходит в среднем 11 раз в год, а российские двигатели единственные, кто выполняет ее после прекращения полетов американских шаттлов и европейских кораблей ATV.

С 12 апреля на станции работает новый экипаж: это российские космонавты, астронавты из США и Европы, плюс четыре туриста.