Эксперт рассказал о секретах безопасного использования смартфона

Помимо этого, эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в интервью Lenta.ru поделился другими способами безопасного использования гаджета.

По словам ИБ-специалиста, нужно регулярно выполнять еще несколько правил, чтобы смартфон было крайне сложно взломать.

Необходимо скачивать приложения только в официальных магазинах и пользоваться приложениями, которые имеют высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов

Специалист признает, что и это не является гарантией того, что приложение безопасное, но все-таки снижает риск того, что там будет поломка.

По его словам, чем больше на телефоне установлено лишних приложений, тем более высока вероятность, что в каком-то из них находится серьезная уязвимость, которая может привести к взлому смартфона. Он также добавил, что, для того чтобы хранить на телефоне какую-либо секретную информацию, нужно использовать антивирус.