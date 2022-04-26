Каждая пятая единица техники не готова к ликвидации пожаров и возгораний – Юрий Ильин

Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров и возгораний. В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 167 тыс. га. Только прямой материальный ущерб, без учета вреда, нанесенного экологии, превысил 6 млрд тенге. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

По словам главы МЧС, наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировали в областях: Восточно-Казахстанской – 194 случая, Актюбинской – 123, Павлодарской – 114, Костанайской – 100.

Министр добавил, что высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году – с начала года по стране уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара, общая площадь возгорания составила 668 га.

По прогнозным данным «Казгидромета», в предстоящий пожароопасный период температура в среднем достигнет +30ºС, а в южной, восточной и западной частях республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40ºС.

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Глава МЧС заверил, что во всех регионах уже приступили к реализации профилактических мероприятий: сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды по крестьянским хозяйствам, проводят инструктажи работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями.

Несмотря на принимаемые меры и требования, говорить сейчас о полной готовности лесохозяйственных учреждений регионов к пожароопасному периоду не приходится. Имеются регионы, где оснащенность природоохранных и лесных учреждений не превышает 50%. В целом же, уровень оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками, насосами и другим оборудованием, как по линии Минэкологии, так и акиматов, продолжает оставаться недостаточным. В настоящее время каждая пятая имеющаяся единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров и возгораний. Юрий Ильин

Аналогичная ситуация, по словам министра, и с пожарной безопасностью в степных массивах. Так, за последние пять лет в степных массивах страны произошло более 500 пожаров и 23 тыс. возгораний – площадь, пройденная огнем, превысила 1,5 млн га, а ущерб – свыше 121 млн тенге.