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Законодательство РК
13:32 26.04.2022

Статья в Конституции повысит гарантии эффективности института омбудсмена — эксперт

регламентирование законом института по правам человека Фото: Zakon.kz
В Конституцию Казахстана планируется ввести статью об Уполномоченном по правам человека, согласно которой обеспечиваются гарантии неприкосновенности омбудсмена. Кандидат юридических наук Светлана Жаркенова прокомментировала корреспонденту Zakon.kz данные нововведения.

Профессор кафедры гражданского, трудового и экологического права Евразийского национального университета им. Гумилева, член Комиссии по правам человека при президенте РК Светлана Жаркенова напомнила, что данный институт в Казахстане законодательно закреплен с 29 декабря 2021 года, когда был принят соответствующий закон.

Так, ст. 1 закона РК «Об Уполномоченном по правам человека в РК» устанавливает, что он является лицом, занимающим ответственную государственную должность, которая установлена в соответствии с Конституцией в целях обеспечения государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного государственного управления и самоуправления, иными организациями и должностными лицами.

Кроме того, профессор рассказала о законодательном регулировании вопроса о гарантиях неприкосновенности омбудсмена.

Он не может быть задержан, подвергнут содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Генерального прокурора, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Профессор Светлана Жаркенова

Эксперт подчеркнула, что эти гарантии ведут к повышению эффективности института Уполномоченного по правам человека, а внесение их в Конституцию значительно укрепит данный институт. Нововведения позволят повысить эффективность правозащитных механизмов, обеспечивающих основные права и свободы казахстанцев.

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