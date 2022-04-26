Падение с велосипеда или самоката: как понять, есть ли перелом

По итогам апреля 2022 года только в ГКБ №7 Алматы обратилось 37 пациентов с травмами, полученными во время езды на электросамокатах. По статистике, самокатами активно пользуются люди от 18 до 67 лет.

Причины ДТП с участием электросамокатов и велосипедов:

несоблюдение правил дорожного движения;

отсутствие защитной экипировки и звуко-световых сигналов;

использование наушников и мобильных телефонов во время езды;

изначальная незаметность электросамокатов для других участников движения;

техническая неисправность тормозной системы;

невнимательность;

езда в нетрезвом виде.

Чтобы не нанести вред здоровью после падения с самоката или велосипеда, врачи советуют реагировать быстро – пострадавший должен как можно быстрее получить правильную первую помощь.

Если человек упал с велосипеда или самоката, нужно подойти к нему и спросить, что его беспокоит, на что жалуется, где болит. Если имеются выраженный отек, деформация той или иной области, гиперемия, нарушение функции, то нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Врач-травматолог ГКБ №7 Алматы Ашур Гусейнов

Врач напоминает, что ушибы от перелома отличаются тем, что у ушибов возможен менее выраженный отек, болезненность не такая сильная, как при переломе, при ушибах не бывает деформации, как при переломах.