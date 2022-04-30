09:26 30.04.2022
Замначальника районного отдела полиции приговорили к штрафу в ЗКО
Фото: Zakon.kz
Осужденный полицейский выплатит штраф в размере 7,5 млн тенге. Его обвинили в покушении на получение взятки за прекращение уголовного дела, передает Zakon.kz.
По информации Антикоррупционной службы, в Западно-Казахстанской области 27 апреля приговорен к штрафу в размере 7,5 млн тенге заместитель начальника отдела полиции Акжаикского района ДП по ЗКО майор полиции Абулхаиров.
Он обвинялся в покушении на получение 500 тыс. тенге от жителя Уральска за прекращение уголовного дела.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий. Приговор еще не вступил в законную силу.