Замначальника районного отдела полиции приговорили к штрафу в ЗКО

По информации Антикоррупционной службы, в Западно-Казахстанской области 27 апреля приговорен к штрафу в размере 7,5 млн тенге заместитель начальника отдела полиции Акжаикского района ДП по ЗКО майор полиции Абулхаиров.

Он обвинялся в покушении на получение 500 тыс. тенге от жителя Уральска за прекращение уголовного дела.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий. Приговор еще не вступил в законную силу.