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09:26 30.04.2022

Замначальника районного отдела полиции приговорили к штрафу в ЗКО

Суд Фото: Zakon.kz
Осужденный полицейский выплатит штраф в размере 7,5 млн тенге. Его обвинили в покушении на получение взятки за прекращение уголовного дела, передает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, в Западно-Казахстанской области 27 апреля приговорен к штрафу в размере 7,5 млн тенге заместитель начальника отдела полиции Акжаикского района ДП по ЗКО майор полиции Абулхаиров.

Он обвинялся в покушении на получение 500 тыс. тенге от жителя Уральска за прекращение уголовного дела.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий. Приговор еще не вступил в законную силу.

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