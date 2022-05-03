Девочка умерла от удара током в Уральске: спустя год виновные еще не найдены

2 мая 2021 года в поселке Деркул от удара током погибла шестилетняя Айя Жумалиева. Малышка вместе с мамой и старшим братом приехала в гости к родственникам, вышла во двор с остальными детьми и там же схватилась за газовую трубу, которая по неизвестным причинам оказалась под высоким напряжением электрического тока, сообщает «Мой Город».

Мама Айи Алия Наубетова вспоминает этот день как страшный сон и говорит, что все произошло мгновенно.

Дети играли во дворе, моя дочь схватилась за газовую трубу и внезапно упала. Старший сын был рядом, он ее поднял и принес домой. Мы сначала не поняли ничего, о том, что ее могло ударить током, даже не догадались. Думали, что потеряла сознание, приехала скорая. Врачи тоже недоумевали, из-за чего дочь могла потерять сознание, телесных повреждений не было, синяков тоже. Медсестра попросила сына показать место, где Айя упала. Он подошел к трубе, схватил ее и его тоже ударило током. Фельдшер оказала первую помощь, сделала массаж и сделала заключение, что дочь убило током. Она констатировала смерть и вызвала полицию. После случившегося в Деркуле на 15-20 минут отключили электричество. Алия Наубетова

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть девочки наступила от удара технического тока. Однако откуда он взялся в газовой трубе, кто в этом виноват – по сей день выясняет следствие.

Алия Наубетова говорит, что устала обивать пороги правоохранительных органов, а многочисленная смена следователей и вовсе выбивает ее из колеи.

Изначально по факту смерти Айи Жумалиевой полицейские начали досудебное расследование по ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В департаменте полиции сообщили, что уголовное дело до сих пор находится в производстве, источник тока не найден и идет следствие.