Закиржан Кузиев принес присягу народу Казахстана

Он будет работать в Комитете по экономической реформе и региональному развитию.

Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, – сказал Закиржан Кузиев на пленарном заседании Мажилиса.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил Закиржана Кузиева от всего депутатского корпуса и пожелал ему удачи в работе.

Напомним, Закиржан Кузиев был избран депутатом Мажилиса от АНК 28 апреля, получив 60,94% голосов.