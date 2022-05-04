10:10 04.05.2022
Закиржан Кузиев принес присягу народу Казахстана
Фото: Instagram/kuziyev_zakirzhan
Новый депутат Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Он будет работать в Комитете по экономической реформе и региональному развитию.
Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, – сказал Закиржан Кузиев на пленарном заседании Мажилиса.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил Закиржана Кузиева от всего депутатского корпуса и пожелал ему удачи в работе.
Напомним, Закиржан Кузиев был избран депутатом Мажилиса от АНК 28 апреля, получив 60,94% голосов.