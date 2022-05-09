Как прошло возложение цветов к монументу «Отан Ана» с участием президента

Как прошла церемония возложения цветов к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане, показали в telegram-канале Акорды.

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Также память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.