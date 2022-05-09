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13:15 09.05.2022

Как прошло возложение цветов к монументу «Отан Ана» с участием президента

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы, видео Фото: akorda.kz
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает Zakon.kz.

Как прошла церемония возложения цветов к монументу «Отан Ана» в Нур-Султане, показали в telegram-канале Акорды.

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Также память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане.

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Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.

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