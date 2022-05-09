13:36 09.05.2022
Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Также Алихан Смаилов почтил минутой молчания память воинов, погибшиx в Великой Отечественной войне.
Фото: primeminister.kz
Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Память погибших во время ВОВ солдат почтили и в Нур-Султане.
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