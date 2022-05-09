Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой

Также Алихан Смаилов почтил минутой молчания память воинов, погибшиx в Великой Отечественной войне.

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Память погибших во время ВОВ солдат почтили и в Нур-Султане.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.