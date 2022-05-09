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Законодательство РК
13:36 09.05.2022

Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой

Нур-Султан, памятник Алие Молдагуловой, Алихан Смаилов, цветы Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Также Алихан Смаилов почтил минутой молчания память воинов, погибшиx в Великой Отечественной войне.

Нур-Султан, памятник Алие Молдагуловой, Алихан Смаилов, цветы

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Память погибших во время ВОВ солдат почтили и в Нур-Султане.

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Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.

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