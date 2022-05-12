Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:50 12.05.2022

Бутылки с желтой жидкостью в пригороде Актау: экологи установили содержимое

Актау Фото: департамент экологии
В пригороде Актау местный житель обнаружил гору бутылок с неизвестной жидкостью. После этого была назначена экспертиза: экологи установили содержимое выброшенных бутылок, передает Zakon.kz.

Специалисты отдела государственного экологического контроля и лабораторно-аналитического отдела Департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды, специалистами Управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района выехали на место, пишет Lada.kz.

По результатам проверки было установлено, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.

Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и в дальнейшим вывезти их на полигон. Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности, – сообщили в Департаменте экологии.

Ирина Лукичева
Актау Казахстан
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок
11.05.2022
Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых – лучшие манипуляторы
11.05.2022
Алматы опять превратился в Венецию – фоторепортаж
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все