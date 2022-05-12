Бутылки с желтой жидкостью в пригороде Актау: экологи установили содержимое

Специалисты отдела государственного экологического контроля и лабораторно-аналитического отдела Департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды, специалистами Управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района выехали на место, пишет Lada.kz.

По результатам проверки было установлено, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.

Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и в дальнейшим вывезти их на полигон. Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности, – сообщили в Департаменте экологии.