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15:10 13.05.2022

Гуманитарная помощь: что и кому отправляет Казахстан

Казахстан Фото: Zakon.kz
За январь-март этого года Казахстан отправил гуманитарную помощь в другие страны на сумму 9,4 млн долларов. Только за март страна направила в некоторые республики 3,6 млн долларов, передает Zakon.kz.

Показатели первого квартала текущего года превосходят объем гуманитарной помощи за весь 2021 год (7,5 млн долларов), сообщает finprom.kz.

За январь-март объем гуманитарной помощи, отправленной из Казахстана, пришелся: 

  • на медикаменты (4,4 млн долларов);

  • продовольственные товары (280,8 тыс. долларов);

  • одежду и обувь (94,8 тыс. долларов);

  • машины и оборудование (15,4 тыс. долларов);

  • прочие товары (4,6 млн долларов).

Наибольший объем гуманитарной помощи за январь-март текущего года был отправлен в Афганистан. Постоянным получателем является также Таджикистан. Гуманитарную помощь приняли Украина, Польша и Венгрия.

В свою очередь Казахстан получил гуманитарной помощи за январь-март текущего года на сумму в 2,2 млн долларов. Это в 4,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В первом квартале текущего года гуманитарная помощь для Казахстана прибыла из Италии, Китая и Германии.

Ирина Лукичева
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