В ЕС хотят разрешить прослушку WhatsApp для поиска детского порноконтента

Как пишет издание Wired, если закон будет принят, WhatsApp, iMessage, Signal и другие мессенджеры будут обязаны искать контент сексуального характера с участием несовершеннолетних, уведомлять о нем полицию и удалять эту информацию. Для этого IT-гигантам придется разработать специальные технические средства.

Уточняется, что новый закон по сути разрешит слежку за пользователями и сделает бесполезным сквозное шифрование, которое используется в большинстве мессенджеров. Правозащитники уверены, что нововведение ослабит сквозное шифрование и мессенджеры будут использоваться не по назначению. По их мнению, система поиска контента сексуального характера со временем наверняка будет настроена на поиск и других сообщений, что ставит под угрозу конфиденциальность пользователей.