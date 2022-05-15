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Законодательство РК
15:34 15.05.2022

В ЕС хотят разрешить прослушку WhatsApp для поиска детского порноконтента

WhatsApp Фото: pixabay
Наделить такими полномочиями планируют Центр Евросоюза по вопросам сексуального насилия над детьми. Уже анонсирован законопроект Европейской комиссии, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Wired, если закон будет принят, WhatsApp, iMessage, Signal и другие мессенджеры будут обязаны искать контент сексуального характера с участием несовершеннолетних, уведомлять о нем полицию и удалять эту информацию. Для этого IT-гигантам придется разработать специальные технические средства.

Уточняется, что новый закон по сути разрешит слежку за пользователями и сделает бесполезным сквозное шифрование, которое используется в большинстве мессенджеров. Правозащитники уверены, что нововведение ослабит сквозное шифрование и мессенджеры будут использоваться не по назначению. По их мнению, система поиска контента сексуального характера со временем наверняка будет настроена на поиск и других сообщений, что ставит под угрозу конфиденциальность пользователей.

Елена Беляева
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