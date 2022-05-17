Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:37 17.05.2022

Ускенбаев высказался о ценах на проезд по платным дорогам

оплата Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев заверил, что повышать цены на платных дорогах не будут, передает корреспондент Zakon.kz.
Содержание дорог, строительство и реконструкция – очень капиталоемкое занятие. То, что построили, мы должны содержать в хорошем состоянии. Поэтому вводится платность на дорогах. Деньги будут направлены именно на это. Каирбек Ускенбаев

При этом министр отметил, что плату не будут вводить на дорогах, которые не соответствуют должному качеству.

Никто не будет требовать деньги по дорогам, не соответствующим стандартам. Самое интересное, что водители грузового транспорта по этим дорогам ездят. Несколько лет назад поднимался вопрос увеличения, но качество дорог не соответствовало требованиям, поэтому вопрос был снят. И о повышении стоимости речь не идет.Каирбек Ускенбаев
Тамила Языкова
Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным
16.05.2022
Hyundai начал работу с клиентами в рамках программы льготного автокредитования – 2022 в РК
16.05.2022
Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане
16.05.2022
Обстановка в Афганистане по-прежнему угрожает безопасности государств ОДКБ – Токаев
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все