Ускенбаев высказался о ценах на проезд по платным дорогам

Содержание дорог, строительство и реконструкция – очень капиталоемкое занятие. То, что построили, мы должны содержать в хорошем состоянии. Поэтому вводится платность на дорогах. Деньги будут направлены именно на это. Каирбек Ускенбаев

При этом министр отметил, что плату не будут вводить на дорогах, которые не соответствуют должному качеству.