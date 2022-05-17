15:37 17.05.2022
Ускенбаев высказался о ценах на проезд по платным дорогам
Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев заверил, что повышать цены на платных дорогах не будут, передает корреспондент Zakon.kz.
Содержание дорог, строительство и реконструкция – очень капиталоемкое занятие. То, что построили, мы должны содержать в хорошем состоянии. Поэтому вводится платность на дорогах. Деньги будут направлены именно на это. Каирбек Ускенбаев
При этом министр отметил, что плату не будут вводить на дорогах, которые не соответствуют должному качеству.
Никто не будет требовать деньги по дорогам, не соответствующим стандартам. Самое интересное, что водители грузового транспорта по этим дорогам ездят. Несколько лет назад поднимался вопрос увеличения, но качество дорог не соответствовало требованиям, поэтому вопрос был снят. И о повышении стоимости речь не идет.Каирбек Ускенбаев