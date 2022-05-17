Конституционная реформа Казахстана нашла положительный отклик в Южной Корее

Круглый стол был посвящен обсуждению проекта поправок и дополнений в Конституцию РК, которые вынесены на предстоящий общенациональный референдум.

В рамках круглого стола посол Казахстана Бакыт Дюсенбаев предметно рассказал обо всех изменениях и дополнениях в Конституцию страны и отметил основные направления политических реформ, такие как окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и повышение статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной, а также усиление механизмов защиты прав граждан.

Представители корейской общественности отметили позитивные реформы президента РК Касым-Жомарта Токаева по демократизации политических процессов в стране и выразили надежду на успешное внедрение всех отмеченных новшеств в Конституцию Казахстана. Также в ходе мероприятия был отмечен положительный опыт Республики Корея в демократизации национальных институтов власти и готовность корейской стороны дальше делиться своим опытом.

Республика Корея проделала большой путь в процессе демократизации общества, и мы положительно оцениваем все те реформы, которые озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Со своей стороны, мы всячески готовы делиться опытом Южной Кореи по реформированию государственной системы и укреплению роли институтов гражданского общества и средств массовой информации. Президент Корейского Евразийского общества, профессор университета Ханшин Пак Сан Нам

Кроме того, профессор Международного регионального исследовательского центра Хангукского университета иностранных языков Ли Гван Тэ подчеркнул, что реформы Казахстана, направленные на плюрализацию гражданского общества и облегчение порядка создания политических партий, непременно будут способствовать дальнейшему развитию страны.

В целом, южнокорейские эксперты положительно оценили реформы руководства страны, направленные на строительство Нового Казахстана. Также было отмечено, что данные реформы внедряются в год тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами и будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.