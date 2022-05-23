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Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений министру Каирбеку Ускенбаеву

Акорда, Токаев, Ускенбаев, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева. Главе государства был представлен подробный отчет о деятельности министерства с начала года, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, президент был проинформирован о принятых мерах по восстановлению пострадавших в ходе январских событий объектов.

Министерством проведена проверка и сформирована статистика по вводу нового жилья за последние три года, совместно с АЗРК разработан пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Также запущена новая программа государственной жилищной поддержки малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья. На сегодняшний день одобрено 2,5 тыс. заявок, – говорится в сообщении.

Как рассказал министр, в сфере промышленности подготовлен пул из 700 приоритетных инвестпроектов, в том числе направленных на импортозамещение.

Разработаны решения по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. Проведена ревизия всех месторождений полезных ископаемых, на данный момент прекращено действие 118 лицензий, расторгнуто 57 контрактов, недропользователям направлено 73 уведомления об устранении нарушений. Совместно с предприятиями горно-металлургического комплекса выработаны комплексные меры по стимулированию создания обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов, – следует из сообщения.

Кроме этого, министерством проведена обширная работа по повышению транзитного потенциала страны и привлечению в таможенно-логистическую сферу крупных международных компаний.

Отдельно Каирбек Ускенбаев остановился на работе по реконструкции, ремонту и строительству автодорог республиканского значения.

Президент напомнил, что вопрос строительства транспортных артерий страны имеет стратегическое значение, поэтому он находится на строгом контроле. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на необходимость развития экономического сотрудничества с соседними странами и дал министру ряд поручений.

Динара Халдарова
Ускенбаев Каирбек МИИР РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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