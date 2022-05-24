Чемпиона «Формулы-1» обокрали в Испании

Злоумышленники успели похитить из автомобиля Себастьяна Феттеля рюкзак, в котором находились личные документы Феттеля и беспроводные наушники, сообщает Zakon.kz.

В Барселоне обокрали четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля, сообщают «Известия».

Инцидент произошел, когда 34-летний пилот команды «Астон Мартин» на короткое время вышел из своей машины возле отеля. Злоумышленники успели похитить из нее рюкзак гонщика, в котором находились личные документы Феттеля и беспроводные наушники.

Феттель при помощи смартфона смог отследить их местоположение благодаря GPS-сигналу и на скутере отправился за ними, несмотря на советы прибывших полицейских поехать в участок и написать заявление о краже.

Немецкий гонщик обнаружил их в одном из районов города в вазе для цветов. Документов там не оказалось, поиски продолжают полицейские.

В воскресенье, 22 мая, в Барселоне прошла гонка шестого этапа чемпионата «Формулы-1», в которой Феттель стал 11-м.