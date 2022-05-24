Не затягивать – Смаилов поручил определиться с вариантом газификации севера и востока

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений по газификации регионов страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что определить оптимальные варианты газификации северных и восточных регионов страны поручил президент Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня прорабатываются два варианта – от российских источников и через магистральный газопровод «Сарыарка». Этот вопрос важен, и затягивать его нельзя. Поручаю Министерству энергетики совместно с соответствующими акимами и фондом «Самрук-Казына» до 1 сентября провести комплексную оценку рассматриваемых вариантов и внести согласованное решение. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Премьер-министр также отметил, что дальнейшая газификация страны напрямую зависит от уровня и состояния газотранспортной системы. По его словам, сегодня газопроводы работают на максимальных возможностях, но многие из них требуют капитального ремонта.

Поэтому должен быть четкий план по строительству новых мощностей, модернизации и ремонту действующих. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с акиматами и фондом «Самрук-Казына» до 1 июля внести в правительство актуализированный проект генеральной схемы газификации регионов до 2030 года. Алихан Смаилов

Напомним, ранее на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что уже определены наиболее оптимальные маршруты газопровода. Российская сторона проводит расчеты, которые Минэнерго ожидает получить во втором квартале 2022 года.