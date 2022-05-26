Реализованы лишь на бумаге – депутат про госпрограммы трудоустройства казахстанцев

Депутат Сената Динар Нукетаева раскритиковала государственные программы, отвечающие за создание новых рабочих мест и трудоустройство казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, в целях повышения доходов населения путем создания новых рабочих мест из республиканского бюджета планируется выделить 105,4 млрд тенге на реализацию проектов «Первое рабочее место», «Молодежная практика для выпускников», «Контракт поколений».

Кроме того, планируется предоставить 20 тыс. безвозмездных грантов казахстанской молодежи и социально уязвимым слоям населения в размере до 400 МРП (1 225 200 тенге) на реализацию своих бизнес-идей.

Однако Динар Нукетаева напомнила, что за последние 10 лет было начато немало программ по трудоустройству казахстанцев, выделили большие деньги, вот только результата не видно.

К примеру, программа «Еңбек», ее проекты «Серпін», «Бастау Бизнес», а также «Жас кәсіпкер», «Jas project». Только на «Еңбек» за последние пять лет было потрачено 695 млрд тенге. И на сегодня все они реализованы лишь на бумаге. Мы утверждали, что целевые индикаторы достигнуты в полном объеме, но реальная ситуация остается далека от этого. Динар Нукетаева

Так, при анализе информации через пенсионные вклады о гражданах, трудоустроенных на постоянные рабочие места, выяснилось, что они работали не больше двух, четырех месяцев. То есть большая часть созданных рабочих мест были временными, и безработные были охвачены лишь единовременными мерами.

Кроме того, программой «Первое рабочее место» было предусмотрено продление срока трудоустройства молодежи с шести до 12 месяцев, но в прошлом году только 62% – 13,7 тыс. казахстанцев – были трудоустроены на постоянную работу.

В связи с этим возникает вопрос: на основании каких базовых нормативов планируются и осваиваются огромные средства государства? Если качество их планирования и освоения не выдерживает никакой критики, то, возможно, стоит провести проверку? Динар Нукетаева

Стоит отметить, что новой программой повышения доходов населения до 2025 года планируется создание 2 млн новых рабочих мест, но лишь более 600 тыс. будут постоянными.

Ранее Динар Нукетаева возмутилась уровнем заработка казахстанцев. По ее словам, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,3%.